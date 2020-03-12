Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня заявил, что президент Владимир Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи и способный развивать нашу страну, и Путин — это «преимущество» нашей страны наряду с нефтью и газом; цитаты из выступления Володина размещены на сайте Госдумы.

Володин отметил, что другие страны не интересуются тем, что «мы наполнили конкретным содержанием норму Конституции о социальном государстве», «не поддерживают нас в решениях, которые приняты президентом, о передаче части полномочий президента гражданам нашей страны по назначению правительства, формированию исполнительной власти в РФ, когда люди смогут через своих депутатов решать этот вопрос и контролировать работу правительства через парламентский контроль».

«Их не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашу культуру, историю. Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной. Развитие нашей страны они видят в том, что сохраняется возможность у Владимира Владимировича Путина избраться Президентом после 2024 года. Сегодня Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи и способный нашу страну сделать сильнее», — сказал он.

Он подчеркнул, что с инициативой дать возможность Владимиру Путину переизбраться после 2024 года выступила Валентина Терешкова, «человек, который всю свою жизнь отдал своей стране». Володин отметил, что сразу после принятия этой поправки началась «оголтелая кампания против неё и её семьи».

«Мы должны — призываю вас к этому — быть порядочными, быть патриотами, быть людьми, которые отдают себе отчёт, что атаки, которые идут сейчас на Терешкову, — это атаки на нашу страну», — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что Валентина Терешкова внесла предложение, которое делает нашу страну сильнее.