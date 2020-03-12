СМИ: Семья Валентины Терешковой начала зарабатывать на госзакупках и проекте Ротенберга

Независимое издание «Метла пресс», специализирующееся на антикоррупционных расследованиях, рассказало о заработке семьи депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, которая ранее предложила «обнуление» сроков правления президента России Владимира Путина.

По информации издания, ООО «Фармсервис», долю в котором контролирует дочь депутата Елена Терешкова, получило свои первые господряды: департамент здравоохранения Москвы заключил с фирмой контракт на поставку до 30 июня противодиарейных, кишечных противовоспалительных и противомикробных препаратов. В Ярославскую область, откуда родом мать бизнесвумен, компания начала поставлять порошок «Пробифор». Срок исполнения контракта — до 8 мая.

«"Фармсервис" – дочерняя организация ООО "Пробиофарм". Терешкова-младшая стала соучредителем этой компании с размером участия в 15% в 2018 году. Её компаньон — член Совета Федерации Дмитрий Савельев, его долгие годы считают протеже первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Пока дочь депутата смогла выручить на сделках со структурой Сергея Собянина всего чуть более миллиона рублей. Надо полагать, это только начало её успешной предпринимательской карьеры», — пишет «Метла пресс».

«ПроБиоФарм» — производитель пробиотиков под брендами «Бифидумбактерин форте», «Пробифор», «Флорин форте». А «Фармсервис» в прошлом году приобрёл права на 30 торговых марок, в том числе кисломолочного продукта «Бифидок», у банкротящегося АО «Партнёр». Изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток заявлял «Коммерсанту», что собственность отошла Терешковой по заниженной в 30 раз цене, что являлось «частью плана по рейдерскому захвату». Помимо доли в указанных компаниях, Терешкова-младшая владеет и другими фирмами — «Аван» и «Омикрон».

Сама Валентина Терешкова также владеет бизнес-активами: в своей последней предвыборной декларации она указала, что держит акции Ярославского комбината технических тканей «Красный перекоп». По данным ГМЦ Росстата, выручка предприятия в 2018 году составила 360,4 млн рублей, чистая прибыль — 3,2 млн рублей, на госзакупках предприятие в общей сложности заработало 41,3 миллиона. Личный годовой доход Валентины Терешковой составляет почти 13 млн рублей. Перед последними выборами она скопила на своих банковских счетах более 20 миллионов.

Также политик указала, что получает деньги от ООО «Красный квадрат», фирма с таким названием известна как медиагруппа, производящая программы для федерального ТВ. В числе её проектов — «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», «Голос». Владеет «Красным квадратом» миллиардер Аркадий Ротенберг, считающийся близким к президенту Владимиру Путину.