«Мы должны понимать масштаб бедствия». Мэрия Нижнего Тагила составит реестр контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов к 1 марта

Тагильская администрация составит реестр контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) к марту. Об этом сегодня, 22 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Нижнего Тагила по строительству и горхозяйству Владимир Юрченко.

«Мы его делим на две части, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Первый — это официальный реестр, тот, который по форме заполнен для министерства [энергетики и ЖКХ Свердловской области]. И второй реестр с описанием площадок. Нам надо к маю самим понимать, какие площадки мы будем делать в первую очередь, какие из них требуют просто капитального ремонта, какие необходимо будет сделать с указанием привязки к местности. Есть контейнерные площадки, которые находятся на отмежёванной земле. Мы должны прекрасно понимать масштаб бедствия в городе. Контейнерные площадки — тема № 1».

С 2019 года за создание и содержание контейнерных площадок на муниципальной земле в городе отвечает местная администрация. Она обязана вести реестр мест накопления ТКО, который должен быть опубликован на официальном сайте Нижнего Тагила. Однако ей, как и многим другим муниципалитетам Свердловской области, пока не удалось выполнить поставленные перед ней задачи. В январе прокуратура Ленинского района внесла в мэрию представление о недостаточно активном заполнении реестра контейнерных площадок.

В феврале уральцам начали приходить новые платёжки за вывоз мусора. Многие обнаружили в документах устаревшие или совершенно неверные данные о количестве прописанных в их жилье людей: в одних были указаны фамилии прежних владельцев квартир, в других отпечатаны только адреса и число проживающих в помещениях, актуальное несколько лет назад. Жители Нижнего Тагила уже завалили жалобами прокуратуры и сервис «Городской контроль» на официальном сайте города. Вину за сложившуюся ситуацию с недостоверными данными в квитанциях взял на себя «Рифей». С 1 января этого года филиал тюменской компании управляет всеми организациями, которые работают с ТКО.

«Сегодня тема мусора — одна из самых злободневных. Нам нужно максимально нивелировать напряжение. Не секрет ни для кого, что то, что сегодня в городе происходит, — это раскачивание лодки специально обученными людьми. Да, есть вопросы, много их, которые необходимо решать. Но качают лодку другие люди совсем, по сути не имеющие к этому никакого отношения. А мы сами даём лишний раз повод людям усомниться в правильности решений», — добавил Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала февраля проходят одиночные пикеты против мусорной реформы и высоких тарифов. К зданию мэрии уже несколько раз выходили с плакатами активисты ОД «Тагил за перемены» и другие общественники. 23 февраля у памятника металлургам возле подножия Лисьей горы вновь пройдёт митинг против мусорной реформы. Начнётся мероприятие в 11:00. Планируется, что в протестной акции примут участие около 300 человек, в том числе представители всех общественных движений, которые работают сегодня в городе. Также на мероприятие приглашены депутаты гордумы, Заксобрания и Госдумы, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На митинге будет организован «открытый микрофон», использованы плакаты с призывами снизить тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами и сделать расчёт платежей за вывоз мусора исходя из площадей квартир, а не количества людей, проживающих в них. Коммунисты выступят также против развала державы, произвола власти олигархов, обмана и грабежа населения.