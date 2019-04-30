МВД запретит оформлять микрозаймы без паспорта

Министерство внутренних дел предложило ввести обязательную идентификацию при оформлении микрозаймов и запретить выдачу займов через интернет без предоставления паспорта, пишет ТАСС.

Пока таких правил в России нет и, чтобы оформить микрозайм в интернете, можно просто указать паспортные данные через форму на портале организации и не предоставлять скрин или копию документов. Некоторые ресурсы «одалживают» деньги по номеру банковской карты, счёта или электронного кошелька.

Эксперты МВД также работают над повышением административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов и противоправные действия со стороны коллекторов. Соответствующие законопроекты внесли в Госдуму.

Отмечается, что с начала года в банках фиксируют рост долгов с просрочкой больше трёх месяцев. По данным на конец марта, в сумме это 1,56 трлн рублей. Общее количество займов с просрочкой составило 13,3 млн штук — год назад должников было меньше на 4%.