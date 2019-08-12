МВД РФ проводит проверку по факту грубого задержания девушки на акции 10 августа в Москве 

ГУ МВД России по Москве проводит служебную проверку по факту применения физической силы в отношении активистки Дарьи Сосновской во время её задержания после согласованного с московскими властями митинга 10 августа. В ведомстве заявили, что по итогам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а виновные понесут ответственность.

Также в МВД назвали ложными данные, опубликованные телеграм-каналом Baza, о личности полицейского, якобы ударившего Сосновскую.

«Официально заявляем, что информация, размещённая в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Напомним, телеграм-канал Baza опубликовал информацию о личности полицейского, который во время митинга ударил девушку в живот. По их данным, это сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. Информацию о Цыплакове передали его коллеги.