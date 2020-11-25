МВД предложило изменить перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права

МВД России предложило сократить с 17 до 15 перечень ошибок, из-за которых может быть остановлен экзамен на получение водительских прав. Кроме того, в список хотят внести новые виды нарушений. Например, запрет на использование во время движения телефона и (или) иного средства связи. Также к грубой ошибке могут отнести непристёгнутый ремень безопасности.

Все ошибки кандидатов планируется разделять на «грубые» (5 штрафных баллов), «средние» (3 балла) и «мелкие» (один балл). Для успешной сдачи нужно набрать менее 5 баллов. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства об утверждении нового административного регламента по проведению данных экзаменов, пишет РИА Новости.

Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.