В ГИБДД рассказали об особенностях экзамена на права по новым правилам

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, на что инспекторы будут обращать внимание во время приёма экзаменов на права по новым правилам, с объединённым практическим экзаменом. Предполагается, что в первую очередь специалисты намерены проверять навыки вождения в реальной обстановке. Связано это с тем, что сегодня при вождении погибает много молодых водителей — более 700 в год.

«Мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, перекрёсткам. Это непосредственно даст возможность оценить навыки водителя», — сообщил Михаил Черников РИА Новости.

Постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права было подписано главой правительства в декабре 2019 года. Начнётся реформа с 1 апреля 2021 года. Вместо нынешних «площадки» и «города» будет введён единый практический экзамен.