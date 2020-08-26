МВД планирует создать реестр участников запрещённого движения АУЕ

В Министерстве внутренних дел рассматривают вопрос создания единой информационной базы участников движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), со ссылкой на врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергея Кравчука пишет РИА Новости.

«Рассматривался такой вопрос. Мы только всё это предполагаем разработать», — рассказал Кравчук.

Он добавил, что сейчас у МВД нет объединённой статистики по подросткам, связанным с АУЕ, поскольку решение о запрете движения приняли не так давно.

Напомним, 17 августа Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, в котором ведомство требовало признать организацию «Арестантское уголовное единство» экстремистской и запрещённой на территории России.

АУЕ — название субкультуры, основанной на тюремных понятиях и «арестантском укладе». Причисляющие себя к ней собирают деньги на «общак» родственникам и знакомым, сидящим в колонии, рассчитывая на взаимную поддержку в будущем. В последние годы власти обратили внимание на распространение страниц во «ВКонтакте» с АУЕ-тематикой и решили «противодействовать распространению среди подростков идеологии движения АУЕ».