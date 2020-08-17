Верховный суд признал АУЕ экстремистской организацией

Верховный суд России признал экстремистской организацией и запретил на территории России движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един»), со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, заседание прошло в закрытом режиме. В Генпрокуратуре рассказали, что суд установил, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией» — молодёжным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ, по данным прокуроров, причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

Ранее суд в Воронеже объявлял «неформальное молодёжное криминализованное движение АУЕ» угрозой конституционному строю — в решении суда говорилось, что движение «пропагандирует философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше законодательства Российской Федерации».

АУЕ — название субкультуры, основанной на тюремных понятиях и «арестантском укладе». Причисляющие себя к ней собирают деньги на «общак» родственникам и знакомым, сидящим в колонии, рассчитывая на взаимную поддержку в будущем. В последние годы власти обратили внимание на распространение страниц во «ВКонтакте» с АУЕ-тематикой и решили «противодействовать распространению среди подростков идеологии движения АУЕ».