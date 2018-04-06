МВД опровергло предъявление обвинения братьям Магомедовым

Совладельцам группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду обвинение пока не предъявлено, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Появившаяся в СМИ информация о предъявлении Магомедовым обвинения не соответствует действительности», — сказала Волк.

По её словам, у следствия для предъявления обвинения есть 45 суток.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о предъявленных обвинениях братьям Магомедовым и бизнесмену Артуру Максидову.

Им инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Они были задержаны 30 марта, позже их арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Свою вину все трое отрицают.

Как считает следствие, «в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах».

По словам следователя, местонахождение похищенных денег, часть из которых выведена на счета офшорных копаний за рубеж, пока не установлено. Вместе с тем в МВД считают, что Зиявудин Магомедов «имеет доступ к похищенным денежным средствам и может принять меры по их дальнейшему сокрытию, а также использовать для подкупа свидетелей и иных участников разбирательства».

Первое из семи уголовных дел по факту хищения было возбуждено 5 декабря 2014 года по трём статьям УК РФ. Позже все дела были объединены в единое производство. В настоящее время в деле семь эпизодов, в том числе касающиеся мошенничества с активами «Федеральной сетевой компании» (ФСК), «Объединённой зерновой компании» и строительства стадиона в Калининграде.

Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием $1,4 млрд.

Группе «Сумма» принадлежат крупные доли в ряде логистических активов — Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, «Трансконтейнере», НКХП, «Объединённой зерновой компании». Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (ЯТЭК), инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная — Virgin Hyperloop One).