МВД наказало двух полицейских из-за видео крушения Superjet в Шереметьево

Двух сотрудников МВД признали виновными в утечке записи камер видеонаблюдения, которая была сделана в момент крушения самолёта Sukhoi Superjet в Шереметьево. Ответ ведомства на свой запрос опубликовал в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевский.

Как говорится в документе, за утечку ответственны два капитана МВД — А. Вишняков и Д. Кудашов. Вишняков отправил запись знакомым через WhatsApp, после чего она попала в интернет, что «вызвало широкий общественный резонанс с негативными последствиями». При этом в МВД не нашли в их действиях административного правонарушения, однако признали, что их поступок «противоречит требованиям к профессиональному поведению полиции». В результате Вишнякова уволили, а Кудашову объявлен выговор.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шеремьево после посадки загорелся самолёт «Аэрофлота» Sukhoi Superjet. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.