МВД может обязать иностранцев предоставлять медсправки для въезда в Россию

Въезжающих в Россию иностранцев могут обязать проходить медицинское освидетельствование, сообщила «Интерфаксу» начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

По её словам, каждый иностранец, прибывший в Россию на работу, должен предоставить справки об отсутствии опасных заболеваний.

«Для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки», — сказала Казакова.

Она добавила, что ведомство уже готовит изменения в законодательство.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань произошли первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек, погибло уже более 100 человек. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии. В России подтверждённых случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировано, однако с подозрением на заболевание госпитализированы жители Кемерова и Воронежа.