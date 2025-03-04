«Музыка — это моя жизнь!» Известный тагильский композитор, певец, аранжировщик Сергей Коробицын отметит свой юбилей концертом в Дансинг-зале ДК НТМК

29 марта в Дансинг-зале ДК НТМК соберутся поклонники творчества известного тагильского музыканта, аранжировщика, певца, автора песен Сергея Коробицына. Причина встречи — юбилей!

Сергей — дважды победитель телевизионного конкурса «Юность комсомольская моя». Его авторские песни звучали на Президентской ёлке в Кремле, а ещё он написал гимн Нижнего Тагила и исполнил его вместе с мэром Сергеем Носовым.

Но немногим известно, что именно Сергей Коробицын — автор музыки и оригинальных аранжировок к детским новогодним спектаклям. Для того чтобы творить в этом направлении, помимо особого таланта нужно ещё понимать и, конечно, искренне любить детей.

Его жизненное кредо — музыка. Всю жизнь, с самых ранних лет, он неразрывно связан с ней. В юности создал собственный вокально-инструментальный ансамбль, позже работал во Дворце культуры металлургов звукорежиссёром. Затем, уже в составе оркестра «Ником-биг-бенд», был и руководителем вокальной группы, и солистом.

Но при этом он всегда находил силы, время и вдохновение на написание авторских песен.

Песни Сергея Коробицына всегда музыкальны и лиричны. В них присутствует доля романтики и авантюризма. Особым отличием репертуара этого исполнителя является универсальность. Его песни рассчитаны на самую широкую аудиторию.

В преддверии юбилейного творческого концерта мы узнали у Сергея о планах на будущее.

— Что зрители услышат и увидят на предстоящем юбилейном вечере?

— Мой творческий вечер будет состоять из нескольких отделений. Вместе с группой «Деffицит» мы сыграем и споём не только популярные и знакомые вам песни, но и мои авторские. Некоторые из них ещё ни разу не исполнялись на большой сцене. Кроме того, меня придут поздравить мои коллеги по творческому цеху.

— А какой вы видите вашу жизнь через 20 лет? Будет ли ещё один творческий вечер?

— Честно сказать, не думал об этом. Но почему бы и не сделать через 20 лет большой юбилейный сольный концерт? А вот что точно не изменится через 20–30 лет — это моё отношение к музыке. Это главная любовь в моей жизни, это и есть моя жизнь. Надеюсь, что за следующие 20 лет появится ещё больше новых классных песен, аранжировок, композиций, стихов и, конечно, концертов.

Уверены, всё непременно так и будет! А пока приглашаем всех поклонников творчества Сергея Коробицына 29 марта 2025 года в 18:00 в Дансинг-зал ДК НТМК! Билеты уже на сайте дворца!