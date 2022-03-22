Музейщики проведут экскурсии по сумеречным улицам Нижнего Тагила

26 марта Нижний Тагил вновь присоединится к международной экологической акции «Час земли» (6+). В этот день сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» проведут для тагильчан увлекательные экскурсии по городу с фонариками.

Начнётся экскурсия в Историко-краеведческом музее на проспекте Ленина, 1. Из него любители истории прогуляются вместе с экскурсоводом по центральным улицам города. Увлекательные прогулки пройдут с 19:00 до 21:00. Старт от музея раз в полчаса. Для участия нужной пройти предварительную регистрацию.

«В этот день мы пройдёмся по ночному городу. В этот день свет электрических фонарей, керосиновых и масляных ламп поможет по-новому взглянуть на историю освещения Нижнего Тагила, историю того, как электричество заменило огонь, насколько доступным был свет и какую роль в этом сыграл кинотеатр “Иллюзия”», — интригуют организаторы.

Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится с 2007 года в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает людей выключить свет на один час. Цель акции — привлечь внимание людей по всему миру к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

В 2022 году акция «Час Земли» состоится в субботу, 26 марта, в 20:30.