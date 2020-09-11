Музей-заповедник запускает серию пешеходных экскурсий и квестов

Научные сотрудники музея-заповедника «Горнозаводской Урал» подготовили для жителей Нижнего Тагила серию осенних мастер-классов, квестов и пешеходных экскурсий. Мероприятия пройдут на объектах музея и улицах города с 12 по 27 сентября.

Маленьких посетителей музея-заповедника ждут увлекательные мастер-классы «Мамонты», «Каллиграфия», «Сказка для мамы», «Часовых дел мастер», а также квест «Зоомиссия» и игра «Улица Уральская из века XIX в век XXI» в Краеведческой библиотеке.

Для тагильчан постарше сотрудники музея разработали четыре пешеходные экскурсии. Экскурсия «Тогда пришли Демидовы» рассказывает историю главных символов города: завода, Лисьегорской башни, плотины. На прогулке «Сердце Тагила» можно узнать историю архитектурного памятника середины XIX века — административно-усадебного ансамбля главного управления горнозаводского округа Демидовых (комплекс зданий на Ленина, 1). Здесь расскажут об архитектурных особенностях зданий, где находились «красные палаты», где стоял господский дом и что раньше располагалось в здании современного историко-краеведческого музея.

Экскурсия «Вокруг Базарной площади» пройдёт по улице Александровской (сейчас это проспект Ленина). В Комсомольском сквере, где в XIX веке располагалась Базарная площадь, расскажут, что такое доходные дома, где располагался один из первых кинотеатров, чем торговали на Базарной площади и какие ограничения были введены для приезжих торговцев.

Предлагают музейщики прогуляться и по парку музея «Демидовская дача». На экскурсии расскажут историю дачи и о том, какие деревья росли здесь в XIX веке.

Для участия во всех мероприятиях необходима предварительная запись по телефону 8 (3435) 37-02-01.