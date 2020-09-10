Музей-заповедник расскажет о вековой истории отечественного танкостроения

Накануне Дня танкиста, 12 сентября, в музее-заповеднике Нижнего Тагила откроется выставка «Век Танкпрома». В экспозиции представлено более ста экспонатов, раскрывающих вековую историю отечественной танковой промышленности.

Выставка расположена в четырёх залах музея на проспекте Ленина, 1. Экспонаты в первом зале рассказывает о советском танкостроении 30–40-х годов XX века, во втором зале охвачен период с окончания Великой Отечественной войны до заката советской эпохи. В третьем зале освещена тема участия предприятий и организаций Танкпрома в космических и атомных проектах, а в четвёртом показана современная деятельность «Уралвагонзавода».

Посетители увидят более 30 конструкторских макетов: макеты танков, самоходных артиллерийских установок, систем залпового огня, ракетоносителей, многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран» и др. Все макеты выполнены по подлинным чертежам в масштабе 1:35. В экспозиции также показаны уникальные документы, образцы брони, чертежи, оригиналы фотографий, образцы рабочих инструментов инженеров и рабочих АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”».

«История танкпрома почти неизвестна. Эта особая отрасль промышленности имела и имеет огромное значение не только в обеспечении обороноспособности страны, но и в функционировании экономики в целом. Подвижной состав железных дорог, промышленные тракторы и дизельные двигатели, оборудование для горнодобывающей отрасли входили в перечень основной продукции предприятий отрасли. Танкпром стал технологической базой для таких наукоёмких отраслей, как атомная промышленность и ракетостроение», — говорят создатели выставки.

Выставка будет работать до конца ноября.