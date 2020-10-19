Музей искусств приглашает тагильчан на день The Beatles

В субботу, 24 октября, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдёт праздничная программа, посвящённая творчеству легендарной группы The Beatles. Для битломанов подготовили акустический концерт и беседу об истории группы.

День The Beatles в музее искусств приурочен сразу к трём событиям: 9 октября исполнилось 80 лет со дня рождения Джона Леннона, 13 октября отмечается День битломании, а 26 октября 1995 года группа получила орден Британской империи из рук Елизаветы II.

На акустическом концерте выступят тагильские музыканты, они исполнят песни участников «Ливерпульской четвёрки» – Джона Леннона и Пола МакКартни. Также исполнитель Олег Вахрушев познакомит слушателей с оригинальными виниловыми пластинками The Beatles и расскажет историю культовой группы.

Мероприятие состоится 24 октября в 15:00 в главном здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств на Уральской, 7. Сотрудники просят заранее сообщать об участии по телефону: 8(3435)25-26-47 или в группу музея искусств.