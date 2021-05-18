Музей искусств Нижнего Тагила покажет нашумевшие проекты художницы Алисы Горшениной в трёх залах

В эту пятницу, 21 мая, во втором здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств откроется персональная выставка молодой, но уже известной за пределами региона художницы Алисы Горшениной. Выставка Huarealism (16+) включит в себя работы из проектов художницы, показанных в разных музея страны.

Это первая персональная выставка 27-летней художницы в главном художественном музее Нижнего Тагила. До этого были экспозиция в Доме художника и групповые выставки в музее искусств. В этот раз тагильчане познакомятся с творчеством художницы в полной мере — через проекты «Уральская кома», «Русское инородное», Huarealism, проекты арт-группы Second Hand, с которой начиналось творчество художницы.

Как отмечают в музее искусств, Huarealism — проект, который в какой-то степени описывает искусство художницы в целом. А само слово — это неологизм, сочетание псевдонима Alice Hualice и некого «изма», часто встречающегося в названии художественных направлений.

«В 2020 году, когда я, как и многие другие люди, оказалась "запертой" в своём городе, в своей квартире, я не почувствовала заточения и тесноты, напротив, вспомнила себя в детстве, вспомнила, как жила в деревне и как я тогда умела преображать реальность вокруг себя. Huarealism — персональный мир, который я выстраиваю вокруг себя долгие годы. Ему не страшны катаклизмы, эпидемии и другие апокалиптичные явления внешнего мира. Он под моей защитой, я здесь главный архитектор, который решает, быть ли буре или штилю, нарушать ли законы физики или нет, подминать реальность под себя или встраиваться в неё. Это мир, в котором мне всегда есть место, в нём всё работает по моим правилам», — говорит Алиса Горшенина о проекте Huarealism.

Алиса Горшенина родилась в деревне Якшина в Ирбитском муниципальном образовании. Окончила тагильский худграф, работает в разных сферах современного искусства — от живописи, графики, текстильных скульптур до видеоарта, анимации и цифровых коллажей. Является участницей проектов всероссийского и международного уровня. Выставки Алисы Горшениной проходили в Киеве, Краснодаре, Москве, Перми, Саратове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Лос-Анджелесе и других городах. О ней рассказывали ведущие мировые издания. В 2019 году Алиса дала большое интервью «Афише МС», в котором рассуждала о современном искусстве, своём творческом пути и женщинах-художниках.

Выставка Huarealism будет представлена в трёх залах здания на Уральской, 4 до 20 июня. А на открытии выставки 21 мая в 17:00 все желающие смогут пообщаться с автором проекта лично.