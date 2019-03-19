Мусорной реформе в Свердловской области придумали «экологичный» логотип

В ближайшее время вся техника регоператоров, работающих в Свердловской области, будет брендирована новым логотипом. Сегодня на совещании у вице-губернатора региона Сергея Бидонько была одобрена единая айдентика, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники. Картинку также будут использовать в социальной рекламе и различных разъяснительных материалах.

Ранее министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов попросил журналистов называть мусорную реформу национальным экологическим проектом.

Заместитель министра ЖКХ по ТКО Егор Свалов пояснил Ura.ru, что созданием логотипа занимался департамент внутренней политики региона: «Логотип нужен для информирования граждан, для популяризации чистоты».