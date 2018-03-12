МУГИСО взыскивает десятки миллионов рублей с «Облкоммунэнерго», которому мэрия Нижнего Тагила готовится отдать теплоснабжение города

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) подало шесть исков к «Облкоммунэнерго», которому принадлежат «Тагилэнергосети». Мингосимущества является акционером «Облкоммунэнерго» и взыскивает с него арендную плату за казенное имущество, которым оно пользуется. По данным Znak.com, речь идёт об объектах теплоснабжения и канализации, общая сумма требований превышает 61 миллион рублей. Рассмотрение дел начнётся во второй половине марта.

25% плюс одна акция компании-неплательщика владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков. Возглавляет совет директоров компании экс-министр по управлению государственным имуществом, общественный советник губернатора Евгения Куйвашева Алексей Пьянков, который в 2016 году оказался в центре коррупционного скандала.

Администрация Нижнего Тагила тесно сотрудничает с компанией-неплательщиком. «Дочкой» «Облкоммунэнерго» является ЗАО «Тагилэнергосети». В мае 2016 года, после череды разбирательств в Федеральной антимонопольной службе, тагильские чиновники отдали городской электросетевой комплекс «Тагилэнергосетям» в аренду на 49 лет. Стоимость сделки составила 1 миллиард рублей. Сейчас мэрия ведёт переговоры с АО «Облкоммунэнерго» по поводу заключения концессии в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города. Планируется, что в результате заключения соглашения МУП «НТТС» будет поглощён «Облкоммунэнерго». В конце 2017 года исполняющим обязанности директора МУП «НТТС» стал Андрей Калаушин, который ранее работал в структурах «Корпорации СТС» миллиардеров Алексея Боброва и Артёма Бикова. Целью его работы в администрации города называют анализ технико-экономических показателей муниципального предприятия перед заключением концессионного соглашения.

Сегодня теплоснабжением Нижнего Тагила, помимо НТТС, занимаются находящиеся в стадии банкротства МУП «Тагилэнерго» и МУП «Горэнерго», а также ООО «Тагилтеплосбыт» (связано с ЕВРАЗом). Городские предприятия имеют гигантскую задолженность перед поставщиками энергоресурсов, кроме того, постоянно жалуются на износ сетей, который на некоторых участках достигает 100%.