МТС выплатит штраф в 850 млн долларов по делу о коррупции в Узбекистане

Оператор связи МТС заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Минюстом соглашение по делу о коррупционных нарушениях её дочерней структуры в Узбекистане с 2004 по 2012 год, сообщается в пресс-релизе компании.

Оператор согласился выплатить штраф в 850 миллионов долларов, деньги на штраф МТС зарезервировала по итогам третьего квартала 2018 года.

В 2014 году SEC и Минюст США начали расследование в отношении операторов связи МТС, Vimpelcom (материнская структура «Вымпелкома», сменила название на Veon) и шведской Telia (ранее была крупным миноритарием «Мегафона»). Их заподозрили в даче взяток структурам, близким к дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, за право работать в стране.

По версии американских следователей, за выход на рынок Узбекистана в 2004 году МТС заплатила сто миллионов долларов гибралтарскому офшору Swisdorn, который связывают с Каримовой.

100%-ная «дочка» МТС «Уздунробита» работала в Узбекистане с 2004 по 2012 год. Она свернула бизнес под давлением узбекских властей, которые конфисковали у неё оборудование и добились её банкротства. В 2014 году АФК «Система» договорилась о возвращении МТС в Узбекистан через совместное предприятие с государственным Центром радиосвязи, радиовещания и телевидения. Долю в этой структуре МТС продала правительству Узбекистана в 2016 году за доллар.

Vimpelcom в 2016 году урегулировал вопрос с претензиями Минюста и SEC и выплатил штрафы на 795 миллионов долларов регуляторам США и Нидерландов. Telia в конце 2017 года заплатила штрафы на 965 миллионов долларов.