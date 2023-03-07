МС на обеде. Вкусный обед в «Избушке» — столовой с русским народным колоритом и настоящими самолепными пельменями

Журналисты АН «Между строк» продолжают исследовать заведения общепита в Нижнем Тагиле. На этот раз мы решили посетить только открывшуюся столовую «Избушка» на Индустриальной, 44. Несмотря на то, что заведение начало работать совсем недавно, в последние дни февраля, оно уже пользуется популярностью, посетители идут уверенным потоком. Вместимость зала — 100 посадочных мест, здесь чисто, светло и уютно.

Интерьер столовой порадовал своим стильным минимализмом. Деревянные столы и стулья, немного деревянного декора на стенах, балалайка и самовар, дополняющие деревенский колорит. Как рассказала нам директор заведения Вероника Хрычёва, главный принцип работы «Избушки» — хорошая, качественная и вкусная еда для всех.

Место для столовой было выбрано неслучайно: рядом проезжая часть, есть близлежащие организации, сотрудники которых смогут ходить сюда на обед. Одним из основных преимуществ «Избушки» является высокая технологичность производства, здесь используется только самое современное оборудование.

Благодаря большим размерам зала в заведении можно проводить различные мероприятия — свадьбы, дни рождения, корпоративы, детские праздники. Есть возможность зонирования, можно убирать перегородки и составлять столы в удобном порядке.

На каждый день недели в «Избушке» своё блюдо дня. В меню присутствуют разнообразные салаты, три вида супов, мясо и гарниры, самолепные пельмени. В них используется только мясо, без различных загустителей и улучшителей вкуса. Несмотря на то, что всё натуральное, стоят они дешевле, чем в магазинах. Как рассказала директор, задача столовой — делать вкусные домашние пельмени, которые понравятся детям.

Пельмени, к слову, здесь можно купить и навынос: с говядиной и свининой, с рыбой, с курицей, также есть вареники с капустой. Отдельно в меню стоит отметить раздел с выпечкой. Эчпочмак, круассан с варёной сгущёнкой, кыстыбый с картофелем — здесь для каждого гурмана найдётся что-нибудь по вкусу.

Журналист Кира Волковских заказала гуляш из говядины, картофельное пюре, томатный сок и пирожок с яйцом и луком. Стоимость такого обеда — 255 рублей.

«Я взяла на обед второе блюдо — пюре и говяжий гуляш, в качестве выпечки — пирожок с луком и яйцом. Пюре оказалось вкусным, без комочков и с ярко выраженным молочным привкусом, соли было столько, сколько нужно. Гуляш был весьма неплохим: мясо средней жёсткости, подлива в меру солёная, без резкой кислинки от томатной пасты. Пирожок с луком тоже оказался очень вкусным, в нём было много начинки, тесто мягкое и сдобное. Я излишне придирчива к еде, поэтому впечатлить меня сложно, но этому заведению я бы дала характеристику “весьма неплохо”. Обедать в столовой было приятно. Чисто, просторно, светло. Думаю, что “Избушка” будет пользоваться популярностью из-за хорошей ценовой политики и качественных блюд», — делится своим впечатлением Кира.

Журналист Анастасия Черемных в целом осталась довольна своим заказом. Она взяла на обед картофельное пюре, свиной биточек со сметанным соусом, сыром и грибами, сок и булочку синнабон. Такой набор блюд стоит 210 рублей.

«Особенно понравилось мясо, оно оказалось по вкусу таким домашним, похожим на то, как приготовили бы на собственной кухне. Пюре тоже было вкусным, не пресным и в меру солёным. В качестве выпечки взяла булочку синнабон с корицей и осталась ей вполне довольна: сладкая помадка и мягкое тесто. Обедать в столовой было приятно. Несмотря на то, что она достаточно большая, между столами есть перегородки, образующие отдельные зоны, где можно спокойно поесть. Думаю, что заведение будет пользоваться успехом», — рассказывает Настя.

Закончив обед, мы решили взять коллегам в офис на пробу выпечку: беляши и пирожки с капустой. Дегустаторами выступили редактор Павел Булатов и журналист Анна Попова.

«Я хоть и не считаю себя гурманом, но вкус бабушкиных пирожков из печки помню очень хорошо. Вот в “Избушке” я как бы вновь вернулся в детство, чтобы насладиться теми самыми беляшами и пирожками. Мягкое ароматное тесто и аппетитная мясная начинка не оставят равнодушным ни одного любителя русской и татаро-башкирской кухни. Не знаю, по какому рецепту они их лепят, но мне кажется, что точно по такому же, как и моя бабушка», — говорит Павел.

Ане же в беляше не хватило сочности, но общего впечатления это не испортило. Пирожок с капустой девушке пришёлся настолько по вкусу, что она поставила ему оценку 10 баллов из 10 возможных.

В итоге наша редакция отдаёт столовой «Избушка» 9 баллов из 10. В ней чисто, светло и уютно, особенно нас порадовали доступные цены и вкусная кухня.