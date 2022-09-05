МС на обеде. Почему ресторан доставки «Народные суши» не оправдал своего названия

«Где будем заказывать обед сегодня?» — вопрос, которым ежедневно задаются сотрудники АН «Между строк». После этого обычно идёт изучение предложений в интернете и обсуждение возможных вариантов. На этот раз на глаза попалась новая доставка «Народные суши» с «вкусными» ценами, которые и подкупили голодных журналистов. Небольшой спойлер: их ждало огромное разочарование.

Напомним, что рубрика #МСнаобеде не является рекламой или антирекламой. Редакция не афиширует истинную цель заказа, а оплата всегда происходит из собственного кармана журналистов. Это лишь субъективная оценка сотрудников редакции.

Начать стоит с того, что «Народные суши» позиционируют себя как доставка блюд японской кухни, среди которых суши, роллы, гунканы и поке. На главной странице можно увидеть баннеры со словами «доставка 60 минут» и «самые низкие цены». И если со вторым утверждением редакция ещё как-то может согласиться, то вот с самой доставкой всё не так гладко.

Определившись с выбором, оформили заявку в 12:55. Звонок для подтверждения заказа от администратора поступил оперативно, было озвучено время ожидания: «В течение часа еду привезут». И… спустя обозначенное время никто так и не объявился. После звонка в доставку администратор заверил, что курьер уже выехал. В итоге заказ был получен на полчаса позже заявленного времени.

Если вы привыкли, что у большинства ресторанов доставки приборы обычно идут в комплекте, то у «Народных суши» совершенно другая бизнес-философия — всё нужно дозаказывать: палочки, вилки, васаби, имбирь, соевый соус и даже соусник приобретаются отдельно.

Будучи уже дважды раздосадованными (сначала временем доставки, а потом и отсутствием приборов, которые не были заказаны по собственной невнимательности), все надежды мы возлагали на невероятный вкус роллов и поке. Но, как гласит народная мудрость, чем больше надеешься, тем сильнее разочарование.

Редактор Павел Булатов заказал себе гункан и роллы.

«С самого начала “Народные суши” не вызывали у меня особого доверия, так и получилось. Они позиционируют себя как доставка с низкими ценами, но я не особо заметил, чтобы цены у них были прям “народные”. Да, немного дешевле, чем у конкурентов, но не настолько, чтобы этим можно было гордиться. Я заказал гункан с чукой, роллы с чукой и с мидиями в надежде, что их испортить очень трудно. И ещё никогда в своей жизни так не ошибался. С виду вроде бы всё выглядит прилично, но на вкус совсем не то, что я ожидал. Не скажу, что продукт испорчен или что-то в этом роде, нет, но он просто безвкусный. Такое ощущение, что ешь траву. Васаби совсем не острый, а соевый соус сильно разбавлен. Есть можно, но удовольствия от такой еды я не получил. Возможно, когда-нибудь дам ребятам ещё один шанс, но это будет не скоро. Моя оценка — 4 из 10», — выдал вердикт Павел.

«Выбрал два вида роллов с курицей: обычные и запечённые. В обоих использовалась копчёная курица не самого лучшего качества, о чём, к слову, не было сказано в описании (на сайте используется формулировка “филе куриное”). Запечённые роллы вообще как будто и не запечённые, а просто подогретые. Панировка выглядела старой и неаппетитной. К размеру порции, консистенции и цене вопросов не было, но вот вкус блюд оказался очень посредственным. Второй раз я бы не стал здесь заказывать. Моя оценка — 4 из 10», — делится впечатлениями журналист Максим Сорокин.

Журналист Кира Волковских заказала поке с кальмаром и соусом унаги.

«Заказывала поке с кальмаром. Начать стоит с того, что внешний вид блюда вообще не совпадает с заявленным на сайте. Наполнение соответствует лишь частично. Никакой кукурузы (входит в состав блюда на сайте) не обнаружено. Как и краснокочанной капусты. Как и битых огурцов, тут были обычные. Зато было добавлено что-то, что я не смогла распознать даже на вкус, некие кусочки мяса, чем-то напоминающие соевые. Рис посредственный, а вкупе с унаги и соевым соусом это дало весьма специфический вкус. В плохом смысле. К ценообразованию вопросов нет, 280 граммов еды за 189 рублей. Стоило ли это того? Определённо нет. Повторно заказывать не буду, моя оценка — 2 из 10. И то с натяжкой, ибо я была достаточно голодна, чтобы съесть это», — говорит Кира.

В итоге наша редакция отдаёт ресторану доставки «Народные суши» всего 3,5 балла из 10. У компании есть потенциал, и, возможно, когда-нибудь она сможет реабилитироваться, но первое впечатление было, увы, не самым позитивным. В общем, «Народные суши» получились не очень народными.