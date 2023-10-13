МС на обеде. Неудачные макароны с сыром, туалет Staff Only, но большой выбор блюд в кафе «Гурман»

Журналисты АН «Между строк» продолжают открывать для себя и своих читателей интересные заведения общественного питания в Нижнем Тагиле. И в этот раз выбор редакции пал на кафе «Гурман» по адресу​ Карла Маркса, 30. Основные клиенты — студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е. А. и М. Е. Черепановых, студенты Нижнетагильского колледжа искусств, но и офисные сотрудники иногда заходят сюда, чтобы пообедать быстро и недорого.

Напомним, что рубрика «МС на обеде» не является рекламой. Мы посещаем места с разным уровнем чека, только анонимно и всегда за свой счет. Как сильные и независимые.

Кафе «Гурман» можно легко найти благодаря штендеру у входа. Сама входная группа выполнена в стиле ретро — бакалейной лавки XIX века.

Интерьер кафе выглядит уже более скромно. Небольшой зал в коричнево-бежевой цветовой палитре украшен искусственными цветами. Внутри заведения стоят аккуратные столы и барная стойка, за которыми можно перекусить и бежать дальше по делам. Есть возможность взять еду на вынос, для этого линии раздачи оснащены ланч-боксами.

В глаза сразу бросается достаточно большой выбор блюд.

На сайте кафе «Гурман» указано, что в меню заведения более 100 наименований русской и европейской кухни. Ежедневно в кафе готовят в среднем около 50 блюд, а средний чек составляет 110 рублей.

Стоит обратить внимание на большой выбор булочек, пирожков и десертов. Например, крендель можно купить всего за 20 рублей. Приятная цена для студентов.

В меню есть несколько видов салатов, супов, мяса и гарниров. Также в кафе можно заказать блюда на любой праздник.

Наша журналистка Анна Попова заказала себе бифштекс с яйцом, отварные рожки с сыром и компот из яблок. За обед девушка отдала 133 рубля 88 копеек.

«Я знаю эту кулинарию с 2018 года. Там вкусные супы, очень нравится филе в сыре, горбуша в сыре, поджарка из свинины, салатики, компоты, а также шоколадный торт. В этот раз я взяла бифштекс с яйцом, рожки отварные с сыром и компот из яблок. Бифштекс и компот мне понравились, а вот рожки подкачали. У них был странный запах и вкус. В общем, их я не доела. Так как заведение знаю давно и знаю его возможности, то поставлю 7 из 10», — рассказывает о своём обеде Анна.

Журналистка Екатерина Капусткина заказала борщ с майонезом и пампушкой, бифштекс с яйцом с гарниром из макарон с сыром и горячий сладкий чай. За всё девушка отдала 215 рублей 40 копеек.

«Мне понравился выбор блюд в заведении. Мы пришли замёрзшие, поэтому первым блюдом я взяла горячий борщ с пампушкой. Это лучшее средство, чтобы не заболеть. На второе уже традиционно заказываю себе бифштекс. А вот с гарниром прогадала, макароны с сыром оказались совсем не вкусные. Ставлю 7 из 10», — рассказывает историю своего обеда Екатерина.

Одним из минусов кафе стоит отметить отсутствие туалета. Он есть, но работает только для персонала. У посетителей нет возможности помыть руки (предлагают антибактериальный спрей) и сходить по нужде. Это крайне некомфортно.

Наш вердикт: 7 макарошек из 10.