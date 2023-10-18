МС на обеде. Маленький ресторан «Хачапури» в самом центре Нижнего Тагила почти так же хорош, как и его «старший брат»

Ресторан грузинской кухни «Хачапури» — одно из немногих заведений в Нижнем Тагиле, которое уже несколько лет держит высокую планку качества, предлагая вкусные блюда и отличный сервис. В конце 2022 года в городе открылась вторая точка зарекомендовавшего себя ресторана — на проспекте Ленина, 48.

Сотрудники АН «Между строк» долго гадали, чем же заинтересует новый ресторан, не станет ли он слабой копией своего «старшего брата» — дома грузинской кухни «Хачапури» на улице Пархоменко, 41 (ТЦ «Квадрат»). Забегая вперёд, можем с уверенностью сказать, что не пожалели о выборе нового «Хачапури» для нашей постоянной рубрики «МС на обеде». Уютный ресторанчик на Ленина оказался ничуть не хуже большого «Хачапури», который пользуется у тагильчан популярностью и славится практически безукоризненной репутацией, однако, как это часто бывает, без нюансов не обошлось.

Нашим читателям напоминаем: рубрика «МС на обеде» не является рекламной, а все сказанное — лишь субъективное мнение сотрудников редакции. Мы всегда ходим в заведения инкогнито и заказываем блюда на собственные средства.

Начнём с того, что в этот раз все сотрудники редакции сошлись в одном — будем тестировать бизнес-ланч. Всё же быть хорошим рестораном вечерами «на все деньги» могут многие заведения, а вот предложить доступный сервис на каждый день без потери качества — это действительно непростая задача. Бизнес-ланч в «Хачапури» доступен с 11:00 до 16:00 и предлагает несколько вариантов блюд для каждой позиции: салаты, супы, горячие блюда и напитки. Независимо от набора стоимость остаётся неизменной — 485 рублей. Для каждой из позиций ресторан предлагает от трёх до пяти вариантов, которые меняются еженедельно, о чём нам любезно сообщила официантка.

Редактор АН «Между строк» Павел Булатов изначально был настроен скептически, поскольку понимал, что статус ресторана и предлагаемый сервис автоматически прибавят к чеку сотню-другую, а значит, это вариант не на каждый день. В то же время своей инвестицией в блюда «Хачапури» он остался доволен.

«В заведении был первый раз и оказался приятно удивлён обстановкой. Приветливый персонал, хорошее и быстрое обслуживание. Как и коллеги, выбрал комплексный обед: салат с рыбой, харчо, поджарку из говяжьих щёк и лимонад. И хотя я не фанат таких салатов, но съел я его с большим удовольствием. Да и выглядел он достаточно аппетитно. Суп вообще оказался выше всяких похвал. Большая порция, наваристый, в меру острый и солёный. Казалось, что ещё больше порадовать меня повара “Хачапури” не смогут. Как же я ошибался. Когда я попробовал говяжьи щёчки, то просто обомлел. Они были настолько превосходны, что нет слов, чтобы это описать. Однозначно могу рекомендовать это кафе для бизнес-ланча, если вас не смущает цена. Оцениваю “Хачапури” на 8 из 10», — подытожил Павел.

Сервис «Хачапури» действительно не подвёл. Официанты знают своё дело, а время ожидания не заставляет посетителей умирать от голода. Вместе с тем, в отличие от многих коллег по цеху, бизнес-ланч в «Хачапури» даёт уверенность, что еду тебе приготовили здесь и сейчас, а не просто разогрели. Даже шоти-пури (вид национального грузинского хлеба) был подан горячим.

Контент-менеджер АН «Между строк» Данил Николаев заказал похожий набор и тоже высоко оценил свой обед.

«Харчо хоть и было вкусное, но лично для меня оказалось слишком острым. Салат был хорош, однако в качестве соуса был подан майонез, который, как по мне, был не лучшего качества. Вторым блюдом я выбрал спагетти болоньезе. Ими я остался доволен, было очень вкусно, при этом фарша для спагетти не пожалели. В целом очень достойно, хотя ценник кусается. Моя оценка — 9 из 10», — считает Данил.

Бизнес-ланч журналиста редакции Максима Сорокина почти полностью повторял обед Данила с разницей в напитке: вместо сока был выбран фирменный морс.

«Заведение на Ленина произвело хорошее впечатление. Тихое место в центре города, вкусная еда и достойное обслуживание. Все блюда при этом были быстро приготовлены. Ни одна из заказанных позиций не разочаровала, однако есть в этой бочке мёда и ложка дёгтя. При заказе официант предлагает тебе соус к супу, однако не уточняет, что заправка в стоимость бизнес-ланча не входит. В итоге каждый из нас заплатил дополнительные 25 рублей за ложечку майонеза или сметаны. Мелочь, конечно, а всё-таки такие вещи хочется знать перед заказом, а не в момент получения счёта. Надеюсь, что это досадная оплошность. Не помню, чтобы такое происходило в заведении в “Квадрате”. В остальном место почти идеально. Моя оценка — 9 из 10», — заявил Максим.

В итоге наша редакция отдаёт «младшему» ресторану «Хачапури» 8,5 балла из 10. У заведения почти нет слабых мест, а цена в целом соответствует качеству.