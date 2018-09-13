МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (МПК) не восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, со ссылкой на пресс-службу МПК пишет «Коммерсантъ».

Исполком организации рассмотрел этот вопрос на заседании в Мадриде 10–11 сентября. По мнению членов комитета, за последние шесть месяцев прогресса в выполнении критериев для восстановления членства ПКР не наблюдается и снятие дисквалификации с ПКР напрямую зависит от признания Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На данный момент российской стороне надо выполнить три пункта: признать доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе, предоставить доступ к пробам, которые хранятся в московской антидопинговой лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и оплатить текущие расходы МПК в размере €257,5 тысяч.

При этом в организации отметили прогресс, которого ПКР удалось достичь с момента дисквалификации.

«За последние два года в России произошло много позитивных изменений в отношении борьбы с допингом: в настоящее время РУСАДА хорошо функционирует, а российские спортсмены являются одними из самых проверяемых на допинг в мире», — отметил президент МПК Эндрю Парсонс.

Парсонс выразил надежду, что РУСАДА будет восстановлена в правах 20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA. Что касается оплаты расходов, то, по словам главы МПК, «никаких средств от ПКР до сих пор не поступало».

Напомним, МПК дисквалифицировал ПКР из-за скандала с допинговыми нарушениями в августе 2016 года. Позднее решение продлевалось.