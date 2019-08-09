«Мосту быть!» Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о перспективах строительства моста через Тагильский пруд

Сегодня, 9 августа, в эфире «Тагил-ТВ» глава города Владислав Пинаев рассказал о перспективах строительства моста через Тагильский пруд. Мэр отметил, что несколько компаний готовы принять участие в торгах, но жёсткие временные рамки федерального закона о госзакупках не позволили им заявиться в установленные сроки. Также градоначальник заявил, что закладка первого камня, которую планировалось осуществить в День города (10 августа), обязательно состоится, но после того, как будет определён генподрядчик.

«В какой-то степени это была моя мечта, — говорит Владислав Пинаев. — Конечно, очень бы хотелось в День города заложить первый камень в основание моста, но торги по определению подрядчика не состоялись, а федеральное законодательство у нас никто не отменял. Но на сегодня ряд компаний уже заявили, что они готовы на наших условиях участвовать в проекте. Требования к подрядчику серьёзные, поэтому не каждая организация способна их обеспечить. Мы немного переносим сроки, но мосту быть, в этом году мы в любом случае конкурс отыграем и заложим первый камень, но позже».

Ранее вице-мэр Вячеслав Горячкин пояснил, что у потенциальных подрядчиков возникло множество уточняющих вопросов по техзаданию, связанных в том числе с авансом, банковской гарантией и оборудованием.

Напомним, мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Строительство новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Уже в этом году на начало создания перехода направят 500 млн рублей. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 (900 млн рублей) и 2021 годы (1,2 млрд рублей). 1,3 млрд рублей на строительство моста направит ЕВРАЗ.

В конце прошлой недели стало известно, что на конкурс по строительству моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 3,93 млрд рублей официально не заявилась ни одна компания. Изначально срок подачи заявок на сайте госзакупок от потенциальных инвесторов должен был завершиться 22 июля, но на торги не заявилась ни одна организация. Тогда мэрия продлила их до 2 августа. Чиновники отмечают, что сорванным конкурс считать нельзя. Уже сейчас на строительство моста через пруд претендуют три крупных компании. В торгах они не приняли участия лишь потому, что не успели ознакомиться с аукционной документацией. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев уже распорядился подготовить всё для проведения повторного конкурса. Заключить 4-миллиардный контракт планируется осенью этого года.