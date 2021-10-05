Мост на улице Красноармейской планируют открыть раньше — в начале ноября

Мост на улице Красноармейской планируют открыть в начале ноября, спустя чуть больше месяца после закрытия. Завершить работы планировалось в течение трёх месяцев, но, по словам заместителя директора Службы заказчика городского хозяйства Андрея Лебедева, большая часть работ уже выполнена.

«Демонтажные работы выполнены, пролёты полос уже подняты, сейчас идут работы по сборке. И если погода позволит, то в начале следующей недели начнём асфальтирование», — рассказал АН «Между строк» Андрей Лебедев.

В ходе ремонта строители уже подняли пролёт моста со стороны улицы Серова и заменили его опорные части.

Напомним, мост на улице Красноармейской перекрыли в середине сентября. Конкурс на проведение ремонтных работ выиграла местная компания ООО «Промтрансстрой».

Планируется, что после ремонта статус моста, который был построен на время реконструкции путепровода через реку Тагил на улице Фрунзе, изменится. Временный мост станет «постоянным действующим сооружением». Ремонт обошёлся городу в 4,8 млн рублей.