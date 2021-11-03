Москва 8 ноября выходит из локдауна. При этом пять регионов продлевают нерабочие дни

С понедельника, 8 ноября, Москва вернётся к привычной жизни с ранее введёнными ограничениями. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Вслед за столицей Подмосковье тоже отказалось от введения дополнительных выходных. Отказалась от локдауна и Тюменская область. Попасть на культурные мероприятия и в ТЦ можно будет при наличии QR-кода.

В то же время стало известно, что пять регионов России всё же приняли решение продлить «каникулы». Новгородская область первая в стране увеличила количество нерабочих дней ещё на неделю. За ней сегодня последовали Томская, Челябинская области, Хабаровский край и ХМАО. В этих регионах выходные будут длиться до 13 ноября включительно.

Власти Свердловской области ещё не приняли решение. Накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков предупредил, что в регионе в ближайшее время может быть введён строгий локдаун. Это случится в том случае, если уральские бизнесмены не отнесутся серьёзно к проверке QR-кодов у населения.