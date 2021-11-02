Нижегородская область стала первым регионом, где продлили ноябрьские каникулы

Новгородская область первая в России продлит период нерабочих дней ещё на неделю. Нерабочие дни в регионе объявлены с 25 октября по 7 ноября. Об этом заявлении губернатора Новгородской области Андрея Никитина пишет портал 66.RU.

«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадёт целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», — сказал Никитин в ходе заседания регионального оперштаба.

Заболеваемость коронавирусом в Новгородской области на 100 тысяч населения в два раза выше, чем в Свердловской области. Власти региона заявили, что ситуация остаётся сложной.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Новгородской области с начала пандемии заболело 50 641 человек, на 100 тысяч населения — 8,5 тысяч случаев. Для сравнения в Свердловской области с начала пандемии заболело 158 094 человека, на 100 тысяч населения — 3,68 тысяч случаев. Это почти в 2,5 раза меньше.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что губернаторы могут продлять нерабочие дни или вводить их раньше в зависимости от ситуации в регионе.

Роспотребнадзор Свердловской области предложил с 28 октября по 7 ноября закрыть или приостановить работу общепита, непродовольственных магазинов, фитнес-центров, салонов красоты и других мест массового пребывания людей. Однако областные власти отказались принимать крайние меры.