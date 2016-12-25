Московский суд признал события 2014 года в Украине государственным переворотом

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата украинского парламента Владимира Олейника, просившего признать события в Украине в 2014 году госпереворотом. Истец заявлял, что был вынужден обратиться в московский суд после того, как от рассмотрения его заявления отказалась Генеральная прокуратура Украины.

«Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведшие к государственному перевороту», – цитирует ТАСС решение суда.

Рассмотрение иска экс-депутата Верховной рады Олейника началось 15 декабря.

В качестве свидетеля на заседаниях выступал бывший президент Украины Виктор Янукович. Он рассказывал об обстоятельствах противостояния сотрудников правопорядка с участниками «майдана». Янукович, в частности, заявил, что ни он сам, ни руководство правоохранительных органов не отдавали приказов о применении оружия. Он также возложил вину за смерть милиционеров и участников беспорядков на лиц, которые были заинтересованы в свержении действовавшей на тот момент власти.

«К сожалению, на сегодняшний день на Украине не идёт объективного расследования событий февраля, новая власть, которая пришла путём вооружённого переворота, провела в первый же день амнистию, которая освободила от ответственности всех участников "майдана"», – отмечал ещё один свидетель по делу, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

Агентство новостей «Между строк»

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