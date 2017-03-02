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03 Мар 2017 12:22 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Московский суд постановил взыскать с УВЗ более 30 млн долларов по делу о лицензионном споре

Арбитражный суд Москвы взыскал с НПК «Уралвагонзавод» более тридцати миллионов долларов в пользу Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД, находится в ведении Роспатента). Об этом говорится в размещённом в картотеке арбитражных дел решении суда.

«Взыскать с УВЗ в пользу ФАПРИДа 20,4 миллиона долларов задолженности по оплате лицензионного платежа, 10,3 миллиона долларов договорной неустойки. Взыскание произвести в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Также взыскать с УВЗ в доход Федерального бюджета РФ 200 тысяч рублей госпошлины по иску», – говорится в решении суда.

Кроме того, суд отклонил встречное исковое заявление «Уралвагонзавода» к ФАПРИД в полном объёме. Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца в девятом арбитражном апелляционном суде.

УВЗ и ФАПРИД через суд спорят о доле государства в интеллектуальных правах на экспортную технику, в том числе танк Т-90.

«Это споры по исполненным контрактам по линии военно-технического сотрудничества. Мы согласны платить, но не согласны с суммой. У нас есть аргументы, будем судиться дальше. Это была только первая инстанция», – прокомментировал итоги заседания суда АН «Между строк» заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич.

Как писал ранее ТАСС со ссылкой на начальника управления разработки и реализации научно-технической политики УВЗ Сергея Ананьева, «и раньше, и сейчас все необходимые корректировки размеров платежей проходили с согласованием госзаказчика – Минобороны РФ». ФАПРИД заключал лицензионные договоры, в которых прописывался процент от суммы контракта, полагающийся за защиту объектов интеллектуальной собственности в общем объёме экспортируемой за рубеж продукции. За последние 20 лет, с момента постановки данных объектов на вооружение, доля государства в общем объёме прав изменилась, так как доработка изделий производилась в основном силами предприятия. Размер платежа в бюджет РФ и долю государства в общем объёме прав невозможно было определить, поэтому в лицензионных договорах стоимость прописывалась формулой – максимальный предельный платёж умножался на долю государства в общем объёме прав.

По словам Ананьева, лицензионные платежи по экспортным изделиям должны были уточняться в договорах между «Уралвагнозаводом» и ФАПРИДом в связи с изменением доли государства, однако размер платежа в контрактах так и не был установлен. УВЗ привлёк стороннюю организацию для того, чтобы самостоятельно провести работы по оценке доли прав, но ФАПРИД отказал в корректировке размеров платежей, после чего и начались судебные споры.

УВЗ – российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Головное предприятие – «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. В конце декабря 2016 года 100% акций УВЗ указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». Накануне стало известно, что бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов назначен новым гендиректором «Уралвагонзавода».

Агентство новостей «Между строк»

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