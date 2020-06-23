Московская полиция установила причастных к аферам с сим-картами для фальсификации на голосовании

В Москве сотрудники полиции установили круг лиц, причастных к мошенничеству с сим-картами, которые могли быть использованы для фальсификации в рамках проведения голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного ГУ МВД столицы.

По словам представителей ведомства, местонахождение всех причастных лиц сейчас устанавливается.

Напомним, ранее телеканал «Дождь» сообщал, что для массового онлайн-голосования по поправкам в Конституцию людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp. По словам участника чата, подписанного как «Олег Викторович», в день нужно регистрировать минимум 20 аккаунтов. За регистрацию на сайте мэрии Москвы участникам чата обещают заплатить по 75 рублей, за голос в поддержку поправок — 50 рублей.

В описании аккаунта «Олега Викторовича» указан сайт охранной компании Getguard. По запросу «Олег Викторович getguard» Google выдаёт ссылку на некоего Олега Аникина. По словам журналиста «Дождя», он встретился с Аникиным и получил 25 сим-карт, упакованных в подписной лист главреда телекомпании «Моя планета» Николая Табашникова, который в прошлом году баллотировался в Мосгордуму. Табашников заявил, что не знает Аникина и не понимает, как у этого человека оказался его подписной лист.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля, этот день объявили выходным. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.