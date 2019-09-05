Московская фирма по аренде автомобилей подала иск на 1 млрд рублей к телеканалу «Дождь» и ФБК

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от ООО «Флай Авто». Фирма, специализирующаяся на аренде и лизинге легковых автомобилей, требует взыскать с Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и телеканала «Дождь» 1 млрд рублей.

Как пишет Znak.com, текст искового заявления пока не опубликован.

По данным СПАРКа, владелец компании «Флай Авто» Дмитрий Леухин. Ему также принадлежит ООО «Евроавто Рус» — фирма, которая в прошлом году получила четыре госконтракта на общую сумму почти 8 млн рублей.

Напомним, после несогласованной акции оппозиции, которая прошла в Москве 27 июля, к оппозиционерам, признанным организаторами, подали несколько исков на сумму свыше 13 млн рублей. В суд обратились владелец ресторана «Армения», служба «М.Такси», «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». Также были поданы исковые заявления на общую сумму порядка 100 млн рублей к задержанным участникам митинга.