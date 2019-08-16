С организаторов протестов в Москве требуют взыскать более 13 млн рублей

В московские суды поступило три исковых заявления от компаний «Мосгортранс», «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР». Они требуют взыскать более 13 млн рублей с организаторов несогласованных акций протеста в Москве. Ответчиками по делу выступают Илья Яшин, Александр Соловьёв, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Как пишет Znak.com, в «Мосгортрансе» считают, что из-за акции 27 июля «произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки».

«Простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города», — заявили в компании.

Напомним, ранее c обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве, потребовали взыскать 100 млн рублей. Иски в СКР о возмещении имущественного ущерба подали ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».