С обвиняемых по «делу 27 июля» требуют взыскать 100 млн рублей

С обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве, возбуждённому после акции 27 июля, требуют взыскать 100 млн рублей.

По данным АН «Москва», иски в СКР о возмещении имущественного ущерба подали ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».

«Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 млн рублей. Общий ущерб, понесённый коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн рублей», — говорится в сообщении ГУП «Мосгортранс».

Как пишет Znak.com, какие именно действия обвиняемых нанесли «имущественный вред» ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги», не уточняется.

Напомним, 27 июля в Москве состоялась масштабная несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Спустя почти неделю СКР заявил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. 5 августа журналисты «Новой газеты» создали на сайте Change.org петицию с требованием прекратить уголовное преследование участников событий 27 июля. Они уверены, что в деле наблюдается «явное отсутствие события преступления».