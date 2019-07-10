Мошенники звонят жителям Нижнего Тагила от имени начальника ГИБДД Чернова и просят купить бутылку Hennessy

В Нижнем Тагиле зарегистрирован новый способ телефонного мошенничества. Как сообщила в соцсетях тагильчанка Эмма Акопян, сегодня к ним в офис позвонил мужчина, который представился начальником городской ГИБДД Анатолием Черновым и сообщил, что к ним по ошибке пришло письмо, адресованное компании, в которой работает девушка. Злоумышленник предложил забрать письмо самостоятельно, а когда Эмма уже подходила к зданию ГИБДД на Мира, 57, ей снова позвонил тот же мужчина и попросил сначала купить бутылку Hennessy, а позже, передумав, перевести деньги через терминал на указанный номер. Когда девушка заявила, что подобные просьбы неуместны, мошенник пригрозил ей лишением водительских прав. Посовещавшись со знакомыми, Эмма пришла к выводу, что её пытались обмануть. Девушка позвонила в дежурную часть ГИБДД, где ей сказали, что она не единственная, кто едва не попался на уловки мошенников. Позже Эмма нашла пост с похожим вариантом развода на сайте pikabu.ru, датированный февралём 2017 года.

«Подобные случаи мы фиксировали и в прошлом и позапрошлом году, - пояснила АН “Между строк” начальник пресс-группы МУ МВД “Нижнетагильское” Элина Балуца. – Мы даже проводили проверку по этим фактам. Выяснилось, что звонки поступали даже из Краснодарского края. Чаще всего подобным видом мошенничества занимаются люди, которые находятся в местах лишения свободы. Девушка правильно сделала, что обратилась в дежурную часть и не позволила себя обмануть. Очевидно, что никакой начальник ГИБДД, ни какой-то другой руководитель не будет звонить незнакомым людям с подобными просьбами. По всем подобным случаям полиция просит граждан обращаться по телефону 02».