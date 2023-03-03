Мошенники взломали Instagram* владельца бара «Гора» в Нижнем Тагиле и объявили сбор денег на «операцию» для его сына

2 дня назад Instagram владельца известного в Нижнем Тагиле бара «Гора» Антона Нургалеева был взломан неизвестными. Злоумышленники в четырёх последовательных публикациях от лица Антона написали, что его сын якобы попал в ДТП и теперь находится в тяжёлом состоянии. В посте сообщается, что ребёнку необходима дорогостоящая операция, поэтому объявляется сбор средств среди неравнодушных подписчиков. Для убедительности злоумышленники приложили фотографию СНИЛС и выписку из больницы. В общении с журналистом АН «Между строк» владелец страницы подтвердил, что опубликованная информация — это фейк.

«Да, мой Instagram взломали, сейчас я пытаюсь вернуть к нему доступ, чтобы удалить эти посты. Я прошёл уже несколько стадий верификации, но пока доступа к аккаунту у меня всё ещё нет. Когда узнал, что меня взломали, то сразу сообщил об этом в других соцсетях, чтобы предупредить людей. Многие знакомые сразу же позвонили, уточнили информацию», — рассказал Антон.

Фото: Instagram-аккаунт Антона Нургалеева Фото: Instagram-аккаунт Антона Нургалеева

Мужчина поясняет, что в данный момент ему неизвестно, стал ли кто-то из его знакомых жертвой злоумышленников.

«Вообще, там картинка в посте с информацией очень шаблонная. Думаю, что многие, кто давно пользуется соцсетями, знают, что порой людей взламывают, поэтому уверен, что большинство сразу поняли, что это фейк. На данный момент я не знаю, сколько человек клюнуло на уловку, но среди тех, с кем я успел пообщаться, все сразу уточнили, фейк ли это, а значит, не повелись. Мне не страшно потерять аккаунт, но важно удалить посты с этой мошеннической схемой, чтобы люди не обожглись и не переводили деньги. Очень надеюсь, что все, кто увидел публикацию, — взрослые и понимающие люди, которые прежде, чем что-то сделать с деньгами, свяжутся со мной лично и поймут, что это фейк. Очень приятно, что многие откликнулись, но в то же время хочется, чтобы таких ситуаций было меньше, а всякие уроды не наживались на чужом горе», — говорит Антон.

Напомним, за 2022 год жители Нижнего Тагила стали жертвами самых разных мошеннических схем, в общей сложности переведя злоумышленникам 150 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за 2021 год. В СМИ регулярно публикуется информация о тагильчанах, ставших жертвами мошенников, а схемы обмана в подробностях описываются сотрудниками полиции в целях предупреждения таких преступлений.

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