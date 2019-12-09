Мосгорсуд снял арест с имущества экс-министра Михаила Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда Москвы и снял арест с части имущества бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. По данным РБК, общая стоимость активов, с которых сняли арест, составляет более 1 млрд рублей.

По информации Znak.com, арест сняли с ценных бумаг, денежных средств и земельных участков экс-министра.

Напомним, Михаил Абызов обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сумма хищений, вменяемых бывшему чиновнику, составляет 4 млрд рублей. В ходе судебного заседания, прошедшего в конце августа, следователь по делу Абызова сообщил, что в общей сложности в ходе расследования были арестованы имущество и активы чиновника и его близких более чем на 27 млрд рублей.

Срок следствия по делам Абызова продлён до 25 марта 2020 года.