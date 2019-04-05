Задержан объявленный в розыск фигурант дела Михаила Абызова

Задержан объявленный в розыск фигурант уголовного дела бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова Сергей Ильичёв, со ссылкой на пресс-службу Басманного суда пишет «Интерфакс».

Ильичёва обвиняют в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.

Напомним, 26 марта в Москве был задержан экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по подозрению в хищении четырёх миллиардов рублей. По версии следствия, Абызов и пятеро его сообщников похитили деньги у энергетических компаний Новосибирской области и вывели их за границу. Их действия СК квалифицирует по статьям 210 и 159 УК РФ (создание преступного сообщества и мошенничество).

Михаил Абызов занимал руководящие должности в крупных энергетических предприятиях с середины 1990-х годов. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО «ЕЭС России». Абызов был первым и единственным министром по делам «Открытого правительства», он занимал эту должность с 2012 по 2018 год. Перед последним на данный момент формированием правительства РФ эта должность была упразднена.