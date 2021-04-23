Мосгорсуд приговорил доцента МАИ Алексея Воробьёва к 20 годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьёва к 20 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года, также ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей, со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Интерфакс».

Воробьёва признали виновным в государственной измене, приготовлении к незаконному экспорту из России или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или оказании услуг, которые могут использовать при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Также его признали виновным в покушении на контрабанду вооружения и материалов, которые могут использовать при создании оружия или стратегически важных товаров.

Алексею Воробьеву назначили максимальное наказание, предусмотренное статьёй Уголовного кодекса России о государственной измене. Дело в отношении Воробьёва рассматривали в закрытом режиме, поскольку в нём есть секретные материалы.

На сайте МАИ есть данные о доценте Алексее Воробьёве, который работал в вузе с 2008 года. Большинство его публикаций посвящены ракетным двигателям.