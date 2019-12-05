Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего полицейского, избившего Ивана Голунова при задержании

Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего оперуполномоченного Максима Уметбаева, уволенного из МВД после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пишет РИА Новости.

Голунов утверждал, что Уметбаев избил его при задержании.

Ранее суд вынес аналогичные решения в отношении ещё троих бывших полицейских: главы Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковника Андрея Щирова, его подчинённого Дениса Коновалова и бывшего сотрудника этого УВД Романа Феофанова. Уточняется, что Уметбаев — последний из полицейских, связанных с делом Голунова, которые через суд добивались восстановления на работе.

В задержании Ивана Голунова также участвовал Акбар Сергалиев, делом занимался следователь Игорь Лопатин. Об увольнении четырёх полицейских, связанных с делом журналиста, МВД сообщило 16 июля, их фамилии не назывались.

2 декабря Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу Ивана Голунова на затягивание доследственной проверки в отношении полицейских, задержавших его. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пообещал обжаловать это решение.

Напомним, в июне журналист Иван Голунов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Голунов связал своё задержание с подготовкой материала о столичном ритуальном рынке. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично объявил о прекращении дела.