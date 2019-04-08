Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде

Мосгорсуд сменил меру пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, пишет «Интерфакс».

Также Мосгорсуд отменил домашний арест двум другим фигурантам дела, по которому подсудимым проходит Серебренников: экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и бывшему генеральному директору автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия», экс-директору ярославского театра им. Волкова Юрию Итину. Согласно решению Мосгорсуда, в качестве меры пресечения фигурантам также избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, согласно решению суда, Серебренников, Апфельбаум и Итин должны были находиться под домашним арестом ещё три месяца — до 4 июля.

Напомним, Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года, его и других фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа», который вела «Седьмая студия».

Накануне, 1 апреля, в суд было передано дело бывшего главного бухгалтера студии Нины Масляевой, единственной из фигурантов дела, кто признал свою вину и дал показания на других. Серебренников заявлял, что она оговорила себя и его.