Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом ещё на три месяца

Режиссёру Кириллу Серебренникову продлили домашний арест ещё на три месяца, пишет «Дождь».

Он останется под арестом до 4 июля. Суд также продлил домашний арест ещё двоим фигурантам дела — Софье Апфельбаум и Юрию Итину. О продлении меры пресечения ходатайствовало обвинение, защита просила её изменить. Суд счёл, что обстоятельства, из-за которых фигуранты находятся под домашним арестом, не изменились.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года, его и других фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа», который вела «Седьмая студия».

Накануне, 1 апреля, в суд было передано дело бывшего главного бухгалтера студии Нины Масляевой, единственной из фигурантов дела, кто признал свою вину и дал показания на других. Серебренников заявлял, что она оговорила себя и его.