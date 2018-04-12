Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Улюкаеву

Мосгорсуд оставил в силе срок заключения бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, приговорённого ранее к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке. Судья отменил установленный ранее запрет занимать государственные должности.

Защита Алексея Улюкаева намерена обжаловать решение Мосгорсуда. В последнем слове Улюкаев заявил, что был заранее назначен виновным в получении взятки, а само дело строится на принципе «ОБС — одна бабка сказала».

Сегодня суд не разрешил судьбу двух миллионов долларов, которые эск-министр, согласно материалам дела, получил в качестве взятки.

«Данный вопрос будет решён судом первой инстанции после вступления приговора в законную силу в порядке ст. 397 УПК ("Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора")», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. В ходе процесса экс-министр свою вину отрицал, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» и осуществлённой начальником службы безопасности компании генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, «данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела». Адвокаты и сам Улюкаев назвали решение суда несправедливым и решили его обжаловать.

Игорь Сечин проигнорировал четыре повестки в суд во время рассмотрения дела в первой инстанции, но 12 апреля пришёл на апелляцию и дал показания в закрытом режиме, назвав это «делом чести».