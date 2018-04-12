Сечин пришёл в суд на аппеляцию по делу Улюкаева

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин пришёл на заседание Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, пишет «Интерфакс».

Ожидается, что Сечин даст показания по делу. Прокурор попросил суд допросить его в закрытом режиме, ходатайство было удовлетворено.

Ранее гособвинение не исключало вызова главы «Роснефти» на апелляционное заседание по жалобе адвокатов на вынесенный бывшему министру экономического развития приговор. При этом на сам судебный процесс Сечин не являлся, хотя ему направляли повестки несколько раз.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. В ходе процесса экс-министр свою вину отрицал, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» и осуществлённой начальником службы безопасности компании генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, «данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела». Адвокаты и сам Улюкаев назвали решение суда несправедливым и решили его обжаловать.