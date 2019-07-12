«Моральные войны» и «духовный суверенитет»: в Совфеде предложили создавать процерковные НКО

В России могут появиться некоммерческие организации (НКО) в помощь Русской православной церкви, которые будут участвовать в «моральных войнах» для защиты «духовного суверенитета» страны, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива была озвучена на заседании временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета. В тезисном докладе, который был роздан участникам заседания говорится, что НКО, поддерживаемые Западом, занимаются незаконным вмешательством в политические процессы в России и других государствах, таких как Грузия, Венесуэла, Сербия и Украина. В России же для раскачивания ситуации Вашингтон использует тему критики РПЦ.

«Вашингтон делает всё, чтобы удушить нас с помощью так называемой мягкой силы. Вопрос попыток дискредитации Русской православной церкви — это элемент атаки на суверенитет России. Акцентирую ваше внимание, что данный вопрос — не религиозный, это сугубо светская тема. Религия используется для маскировки», — рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.

Он привёл в пример документ, в котором речь идёт «о необходимости борьбы с Кремлём по всему периметру и во всех направлениях»: «У США есть базовый закон 2017 года, в котором прямо называются некоммерческие организации, которым даются и поручения, и деньги на эти цели».

«Нужно охранять наш суверенитет от угроз, находящихся, в частности, в духовной плоскости», — подытожил парламентарий.

Глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин предложил «врага бить его же оружием» — он считает возможным создание на канонической территории РПЦ «некоммерческих организаций», которые могли бы работать на сохранение суверенитета России за её пределами. Его поддержал профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, который отметил, что «самым сложным для РПЦ сегодня остаются взаимоотношения с Константинополем». Замглавы Синодального миссионерского отдела РПЦ игумен Серапион заострил внимание на том, что июньский срыв Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси демонстрирует ведение против России «моральных войн». С ним согласился депутат Госдумы Сергей Гаврилов, с которого и начался скандал в Грузии — во время проведения ассамблеи Гаврилов занял место спикера парламента Грузии, что спровоцировало антироссийские протесты.

«Это не неожиданность, это тщательно спланированные провокации, корни которых уходят далеко за океан. Мы сегодня говорили о том, что, возможно, эту провокацию готовили почти год, чтобы в данном конкретном случае разжигать очаг напряжённости, причём не только у границ России, но и с помощью грузинской диаспоры перенести это на нашу землю. Те, кто это делают, хотят внести хаос. Мы отдельно обсудим тему так называемых моральных войн. Это новый для нас термин, но начались эти войны не вчера, и даже не тогда, когда вспыхнул киевский Майдан», — заявил Гаврилов.

О том, как именно будут действовать новые НКО, чтобы защитить «духовный суверенитет», не уточняется.