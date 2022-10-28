Молодёжную думу Нижнего Тагила будут выбирать чиновники и депутаты 

В Нижнем Тагиле с 31 октября начнётся конкурсный отбор кандидатов в новый созыв молодёжной думы, сообщили в администрации города. Принимать документы от кандидатов в мэрии будут до конца ноября. Войти в состав молодёжного парламента смогут как тагильчане, так и проживающие здесь иногородние молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Молодёжная дума существует в Нижнем Тагиле с 2015 года. Тогда стать депутатами могли школьники, студенты, работающая молодёжь и представители общественных организаций. Целью проекта являлось увеличение роли молодых людей в политической и социальной жизни города. Первый опыт работы не был успешным, депутаты городской думы высказали недовольство посещаемостью заседаний молодёжного парламента и несерьёзным отношением народных избранников к своим обязанностям.

Для нового, уже третьего созыва подняли максимальный возраст депутата от 30 до 35 лет, при этом, если уже после избрания ему исполнится 35 лет, он сможет продолжить исполнять свои обязанности до конца созыва, срок которого сократили с пяти до двух лет. Состав думы уменьшится с 28 до 20 человек.

Выбирать молодых парламентариев будет конкурсная комиссия. В неё вошли депутаты городской думы Вадим Раудштейн, Гаджи Абдулов, Константин Миронов, первый вице-мэр Вячеслав Горячкин, управляющая делами администрации города Мария Ивушкина и заместитель начальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Анна Афонасьева. Результаты выборов объявят на одном из заседаний гордумы до конца 2022 года.

Для участия в отборе желающие должны предоставить заявление, фотографию, анкету, а также эссе на тему «Моя мотивация быть членом молодёжной думы». Документы необходимо принести до 30 ноября в Нижнетагильскую гордуму по адресу улица Пархоменко, 1а, этаж 5, кабинет 503, телефон: 8 (3435) 42-12-72.

Подробно изучить условия отбора можно на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.