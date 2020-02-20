Молодёжь Нижнего Тагила получила 1,5 млн рублей на реализацию своих идей в 2019 году

В 2019 году на реализацию социальных инициатив молодёжи из федерального и регионального бюджетов тагильчане получили 1 миллион 720 тысяч рублей. Среди поддержанных инициатив были спортивные соревнования для молодёжи, организация коворкинг-центров, образовательные квесты, благотворительная помощь детям с особенностями развития, тренинги личностного роста. Об этом сами молодые общественники рассказали мэру Владиславу Пинаеву на прошедшем совете по делам молодёжи.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в прошлом году лучшими проектами конкурса «Твоя инициатива» были признаны праздник «Посвящение в студенты», фест-квест «PRO Город» и «Волонтёр НТ — 2019». Одиннадцать учебных заведений Нижнего Тагила приняли участие в городском Дне студента, прошедшем на набережной. Образовательный квест «PRO Город» также собрал много единомышленников. В День туриста молодые люди, интересующиеся историей Нижнего Тагила и его культурными традициями, совершили путешествие по городу. Проект получил множество положительных отзывов, а активисты Российского движения школьников вышли с инициативой провести такой квест среди учащихся школ.

Большую работу провели активисты проекта «Волонтёр НТ — 2019». На их счету участие в 51 региональном и международном мероприятии. В течение прошлого года ребята помогли более 400 ветеранам установить цифровые телевизионные приставки, в рамках Дня милосердия организовали новогоднее поздравление для детей-инвалидов и вручили им подарки. Сегодня без тагильских добровольцев не обходится ни одно спортивное соревнование, проходящее в городе, они помогают ветеранам и всем, кто нуждается в поддержке.

В этом году Нижний Тагил может присоединиться ещё к одной масштабной акции — всероссийскому проекту «Большая история», приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. О нём рассказал представитель молодёжного правительства Свердловской области Иван Лебединцев. Иван предложил сделать Нижний Тагил главной муниципальной площадкой для проведения исторического теста, который пройдёт в 43 странах мира с участием более 50 миллионов человек.