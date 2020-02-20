Нижний Тагил отправил заявку на присвоение звания «Город трудовой доблести»

В музее истории УВЗ состоялась презентация заявки Нижнего Тагила на присвоение почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». На неё были приглашены общественники, депутаты гордумы, представители ветеранских и профсоюзных организаций, выступавшие в поддержку этой инициативы. Мэр города Владислав Пинаев отметил, что история города, связанная с развёртыванием трудового фронта, является бесспорным подтверждением подвига тагильчан в годы Великой Отечественной войны.

«Тагильчане стали одними из первых, кто выдвинул идею об увековечивании героизма советского народа в тылу. Теперь, когда эта инициатива одобрена президентом Российской Федерации, наш город достоин получить высокое звание “Город трудовой доблести” в числе первых. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил сделать всё возможное, чтобы заявка от Нижнего Тагила была подготовлена в кратчайшие сроки», — приводят в пресс-службе мэрии слова Владислава Пинаева.

Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева рассказала присутствующим о том, какая огромная работа была проделана командой организаторов, музейщиков, архивистов и ветеранов при сборе материалов.

«Слова “Всё для фронта, всё для Победы” на протяжении долгих пяти лет были для наших дедов и прадедов законом жизни. И перед нами стояла нелёгкая задача в сжатой исторической справке отразить всю историю военного Нижнего Тагила. Собранный пакет документов свидетельствует, как в тяжелейших условиях военного времени на тагильской земле ковалась Победа. Здесь работали научные организации, были развёрнуты госпитали. Только перечень наград, которых удостоились город и тагильчане, занял несколько листов», — отметила Эльвира Меркушева.

Собранные специалистами материалы уже направлены на изучение в Российскую академию наук (РАН). Обязательное условие в процедуре ­­— документальное подтверждение фактов трудового героизма жителей города, присвоения государственных наград предприятиям, располагавшимся на его территории в военные годы.

«В первые месяцы войны в город было эвакуировано более 40 предприятий из Ленинграда, Харькова, Кривого Рога, которые снабжали армию всем необходимым. Миллионы боеприпасов, сотни тонн металла, даже корпуса самолётов делали тагильчане для фронта. С тагильского конвейера сошло более 25 тысяч танков Т-34, это 50% всех "тридцатьчетвёрок", выпущенных в стране за период войны. Считаю, что трудовой героизм тагильчан будет обязательно отмечен почётным званием», — отметил председатель Общественной палаты города Михаил Аршанский, который, будучи подростком, прибыл в Нижний Тагил с эшелоном из Харькова.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в федеральный оргкомитет «Победа» также был направлен видеоролик, созданный на основе фильма «Город Н», снятого Свердловской киностудией в 1944 году. Уникальные видеоматериалы показывают лица женщин, детей и стариков, которые работали в тылу, приближая Победу.

Председатель молодёжной думы Нижнего Тагила Данил Кабильский предложил делиться этим роликом в соцсетях с хештегом #городтрудовойдоблести, а также показывать его на классных часах школах и вузах. Председатель координационного совета ассоциации профсоюзных организаций города и депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Лутохин попросил коллективы городских предприятий присоединиться к акции «Бессмертный цех», которую придумали сотрудники УВЗ, чтобы почтить память тагильчан, ковавших Победу в тылу.

Напомним, федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой 18 февраля. В марте закон вступит в законную силу. Согласно документу, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В таких населённых пунктах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.